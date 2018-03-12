Новости по теме захваты

Ибрагима Самаха ранее назвали захватчиком самолета А320, совершившего посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре, но позже эта информация была опровергнута.
На борту захваченного лайнера A320 находился 51 пассажир и 7 членов экипажа, всех пассажиров удалось освободить.
Захватчик требовал изменить маршрут, которым следовал лайнер А320, и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре, в данный момент он ведет переговоры с властями через египетского пилота.
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