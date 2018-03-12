Новости по теме Афганистан

В ходе операции в уезде Гани Хиль в провинции Нангархар на востоке Афганистана полиции удалось задержать Хаджи Ватана, чье имя занесено в "черный список" ООН.
Террористы перевозили взрывное устройство из района Маздак в район Ачин на рынок Шедил, когда произошла самопроизвольная детонация и прогремел преждевременный взрыв.
Советские войска были полностью выведены из Афганистана 15 февраля 1989 года. Смотрите на архивных кадрах, как советские войска сражались с моджахедами.
Мулла Мансур был тяжело ранен в среду в перестрелке с другими полевыми командирами. Он возглавлял "Талибан" с июля этого года после того, как боевики сообщили о смерти предыдущего лидера группировки Муллы Омара.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Афганистане в понедельник. По последним данным, число погибших возросло до 275 человек, более 1620 получили ранения.
Ислам Каримов выражает озабоченность в связи с нестабильностью в приграничных районах Афганистана. По его мнению, события в Кундузе стали показателем неспособности афганского правительства контролировать ситуацию.
Жертвами крушения американского военно-транспортного самолета С-130 Hercules рядом с Джелалабадом на востоке Афганистана стали 14 человек, в том числе шесть военнослужащих США.
Сообщается, что террористы радикального движения "Талибан" убили сотрудников охраны и взорвали машину у главного входа в тюрьму в афганском городе Газни.
Гражданин Украины Дмитрий Белый длительное время находился в плену у афганских боевиков. Накануне в российском посольстве состоялась официальная процедура передачи Белого украинским дипломатам.
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от посольства Ирана в Кабуле, в результате погибли как минимум два человека. По данным Ассошиэйтед Пресс, целью нападения был турецкий дипломатический автомобиль.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.