Новости по теме Берлин (город)

Студенты и преподаватели задали большое число вопросов о внешней политике Абхазии, сообщили в Постоянном Представительстве Республики Абхазия в ФРГ.
Экспертам потребуется дополнительное время для подготовки содержательной стороны встречи, сообщил представитель Министерства энергетики Российской Федерации.
Культурный атташе Абхазии в Евросоюзе Виолетта Рудат-Авидзба открыла первый в Европе абхазский ресторан в центре Берлина.
Представители МИД "нормандской четверки" обсудят реализацию договоренностей по Украине в Берлине в пятницу.
Телефонный разговор лидеров Ангелы Меркель, Франсуа Олланда, Петра Порошенко и Владимира Путина состоялся в ночь на вторник. Лидеры стран отметили прогресс в урегулировании кризиса на Украине.
Главный приз Берлинале получил фильм "Такси" Джафара Панахи.
Жюри Берлинского кинофестиваля назовет в субботу 14 февраля обладателя "Золотого медведя".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.