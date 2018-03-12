Новости по теме Египет

Второй день продолжается поисково-спасательная операция после крушения самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir. Смотрите на видео, как самолеты и морские суда обследовали территорию.
Сначала боевики осуществили подрыв бронемашины, затем они взорвали армейский автобус, обе атаки были организованы в момент прохождения транспорта египетских силовиков по автотрассам на север Синая.
Арест угонщика подтвердили официальный представитель правительства Кипра Никос Христодулидис и МИД Кипра, взрывчатки у подозреваемого не было.
Угонщик принадлежит к оппозиции правительства президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Египте, свои требования он изложил в письме.
Ибрагима Самаха ранее назвали захватчиком самолета А320, совершившего посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре, но позже эта информация была опровергнута.
На борту захваченного лайнера A320 находился 51 пассажир и 7 членов экипажа, всех пассажиров удалось освободить.
Захватчик требовал изменить маршрут, которым следовал лайнер А320, и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре, в данный момент он ведет переговоры с властями через египетского пилота.
Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики вместе с отрядами народного ополчения возобновили контроль над замком Фахр-ад-Дин аль-Маани (Qalaat Fakhr ad-Din al-Maani), который находится в Пальмире.
В понедельник президент Владимир Путин приказал Минобороны начать вывод основной части российской группировки из Сирии, отметив, что она в целом выполнила поставленные перед ней задачи.
Лидеры России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выразили настрой на развитие сотрудничества в энергетической и военно-технической сферах.
"Египет-2030", фактически впервые признал, что теракт стал причиной катастрофы российского самолета, сообщил Абдель Фаттах ас-Сиси.
То, что произошло 31 октября 2015 года над Синаем с самолетом А321, на борту которого находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, было терактом, считает глава ФСБ РФ Александр Бортников
Авиасообщение между Россией и Египтом приостановлено до создания необходимых условий безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спикер Госудумы также отметил, что РФ и Египет продолжат сотрудничество в области международной и региональной безопасности.
Данное решение суда является окончательным. Приговор экс-президенту Египта по делу о коррупции предусматривает тюремное заключение на три года и крупный штраф в размере свыше 15,5 миллиона долларов.
Все пострадавшие доставлены в больницу, один из них после оказания помощи был отпущен. СМИ также сообщили о гибели трех туристов. Однако в МВД эту информацию не подтвердили.
К операции российских ВКС в Сирии присоединилась стратегическая авиация - самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ, сообщил Владимир Путин президенту Египта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с коллегой из Ливана Джебраном Басилем заявил, что теракт на борту самолета Airbus А321 приравнивается к нападению на Россию.
Египетские правоохранители подозревают двух работников аэропорта Шарм-эш-Шейха в причастности к теракту на борту российского лайнера. По предварительным данным, задержанные могли помочь злоумышленникам в установке взрывного устройства в самолете.
Лондон указал теракт как основную версию крушения российского A321, назвав главного подозреваемого в катастрофе. В связи с этим Дэвид Кэмерон приказал провести оценку мер безопасности в аэропортах по всему миру.
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