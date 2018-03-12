Новости по теме Киргизия

Ответственность за то, что на территории Азербайджана и на части территории Кыргызстана отключился интернет, лежит, в том числе, и на органах государственной власти, заявил Sputnik директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" Сергей Гребенников.
Зита долго болела и в течение двух лет почти не вставала с постели, сообщила друг семьи Елена Баялинова.
В ЦИК поступает также много жалоб по поводу подкупа избирателей, однако "доказанных фактов нет", отметили в Центризбиркоме Киргизии.
Выборы в парламент Киргизии намечены на 4 октября, в них участвуют 14 партий. Впервые выборы пройдут с использованием биометрических данных населения - избиратели смогут проголосовать только после сличения отпечатков пальцев.
Соглашение между федерациями независимых профсоюзов Абхазии и Кыргызстана предусматривает оказание помощи друг другу в борьбе профсоюзов по защите социально-экономических прав и законных интересов трудящихся.
Оказывается постоянная помощь спасателям МЧС при эвакуации пострадавших и погибших граждан.
Третьего коллапса республика не выдержит ни политически, ни экономически, и власти, понимая это, приняли волевое решение для обеспечения стабильности в Кыргызстане, считает политолог.
К такому шагу кабмин подтолкнуло присуждение Госдепом США звания "Защитник прав человека" Азимжану Аскарову.
Главарем (амиром) террористической группировки являлся гражданин Республики Казахстан Жанболат Амиров, ранее осужденный в КР и находящийся в официальном розыске за совершение побега из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба ГКНБ.
Ранее глава республики Алмазбек Атамбаев подписал проект закона о ратификации международных договоров по присоединению республики к ЕАЭС.
Киргизский драматург Мар Байджиев прокомментировал постановку пьесы "В субботу вечером" на сцене Ткуарчалского драмтеатра.
Президент России Владимир Путин провел официальную встречу с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Санкт-Петербурге в понедельник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.