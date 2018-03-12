Новости по теме Латвия

Власти Эстонии соответствующим образом отреагируют в случае "злоупотребления правом на свободу слова", заявил премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас.
В преддверии Международного дня освобождения узников нацистских лагерей добровольцы во главе с историком Игорем Гусевым проведут 9 апреля субботник на старом Гарнизонном кладбище в Саласпилсе.
Лишение портала Sputnik домена .lv наделало много шума в латвийском медиапространстве. Среди экспертов и редакторов доминирует мнение, что бороться с информацией в век интернета такими методами бесполезно.
Сайт в зоне .lv накануне оказался заблокирован, несмотря на то, что Sputnik Латвия работал в полном соответствии с действующим законодательством страны.
Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян подчеркнула, что Sputnik Латвия не нарушил ни одного закона Латвии и ЕС, а действия властей республики напрямую нарушают право СМИ на сбор информации и ее распространение.
За центром размещения задержанных иностранцев "Муцениеки" закреплен статус объекта национальных интересов.
День числа "пи" празднуют с 14 марта 1988 года, но именно сегодняшняя дата наиболее полно отражает количество знаков после запятой этого иррационального числа.
Журналист-международник Владимир Снегирев, долгое время представлявший советские и российские СМИ в Афганистане, поделился подробностями встречи афганского лидера Бабрака Кармаля с Михаилом Горбачевым.
Новостной портал Sputnik Латвия предлагает читателям мультимедийный контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования.
Лидеры стран Балтии выступили с заявлением о нежелании участвовать в коалиции по борьбе с ИГ, если в ее состав войдет Россия. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что никто и не настаивал на участии Литвы в коалиции.
Агентство Sputnik вещает для того, чтобы показать разные мнения о ситуации в стране и в мире, поэтому рассчитываем, что латвийская сторона примет решение в строгом соответствии с нормами международного права, заявила главный редактор МИА и радио Sputnik Маргарита Симоньян.
Из-за ухудшения отношений России и Латвии, поток туристов в этот прибалтийский курорт резко снизился. Российские туристы отдают предпочтения другим курортам, в частности, в пятерку наиболее популярных стран среди российских граждан входит Абхазия. О том, как проходит курортный сезон в Латвии рассказал Николай Константинов.
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по окончании неформальной встречи глав министерств иностранных дел Европейского Союза в Риге заявил, что заявления по ситуации на востоке Украины, сделанные европейскими источниками, не полностью совпадают с теми заявлениями, которые были сделаны со стороны НАТО и с американской стороны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.