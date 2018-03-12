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Новости по теме Латвия

4 Результаты
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  • Экран с логотипом и девизом информационного агентства Sputnik
    08:52 12.04.2016
    34

    Рыйвас: Sputnik не должен злоупотреблять свободой слова

    Власти Эстонии соответствующим образом отреагируют в случае "злоупотребления правом на свободу слова", заявил премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас.

  • 15:40 07.04.2016
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    Кладбище в Саласпилсе: где стонет земля

    В преддверии Международного дня освобождения узников нацистских лагерей добровольцы во главе с историком Игорем Гусевым проведут 9 апреля субботник на старом Гарнизонном кладбище в Саласпилсе.

  • 09:03 02.04.2016
    43

    Неравная битва чиновников с интернетом

    Лишение портала Sputnik домена .lv наделало много шума в латвийском медиапространстве. Среди экспертов и редакторов доминирует мнение, что бороться с информацией в век интернета такими методами бесполезно.

  • Sputnik Латвия вернулся к читателям в доменной зоне .com
    10:09 30.03.2016
    48

    Sputnik Латвия вернулся к читателям в доменной зоне .com

    Сайт в зоне .lv накануне оказался заблокирован, несмотря на то, что Sputnik Латвия работал в полном соответствии с действующим законодательством страны.

  • Экран с логотипом и девизом информационного агентства Sputnik
    15:08 29.03.2016
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    Sputnik заблокирован властями Латвии

    Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян подчеркнула, что Sputnik Латвия не нарушил ни одного закона Латвии и ЕС, а действия властей республики напрямую нарушают право СМИ на сбор информации и ее распространение.

  • 14:13 23.03.2016
    94

    Мученики государственного значения

    За центром размещения задержанных иностранцев "Муцениеки" закреплен статус объекта национальных интересов.

  • 18:32 14.03.2016
    54

    Сегодня - самый точный День числа "пи"

    День числа "пи" празднуют с 14 марта 1988 года, но именно сегодняшняя дата наиболее полно отражает количество знаков после запятой этого иррационального числа.

  • 19:51 15.02.2016
    112

    Дорогой товарищ Бабрак Кармаль

    Журналист-международник Владимир Снегирев, долгое время представлявший советские и российские СМИ в Афганистане, поделился подробностями встречи афганского лидера Бабрака Кармаля с Михаилом Горбачевым.

  • 12:36 12.02.2016
    53

    Sputnik запустил новостной портал Sputnik Латвия

    Новостной портал Sputnik Латвия предлагает читателям мультимедийный контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования.

  • 13:16 21.11.2015
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    Страны Балтии не войдут в коалицию при условии участия в ней РФ

    Лидеры стран Балтии выступили с заявлением о нежелании участвовать в коалиции по борьбе с ИГ, если в ее состав войдет Россия. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что никто и не настаивал на участии Литвы в коалиции.

  • Павильон международного информационного бренда Спутник. Архивное фото.
    12:00 07.07.2015
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    Sputnik уверен в необоснованности затягивания сроков регистрации в Латвии

    Агентство Sputnik вещает для того, чтобы показать разные мнения о ситуации в стране и в мире, поэтому рассчитываем, что латвийская сторона примет решение в строгом соответствии с нормами международного права, заявила главный редактор МИА и радио Sputnik Маргарита Симоньян.

  • 10:12 05.07.2015
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    Как латыши занимают места гостей в Юрмале

    Из-за ухудшения отношений России и Латвии, поток туристов в этот прибалтийский курорт резко снизился. Российские туристы отдают предпочтения другим курортам, в частности, в пятерку наиболее популярных стран среди российских граждан входит Абхазия. О том, как проходит курортный сезон в Латвии рассказал Николай Константинов.

  • 15:03 07.03.2015
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    Штайнмайер: видение ЕС по ситуации на Украине не совпадает с взглядами США и НАТО

    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по окончании неформальной встречи глав министерств иностранных дел Европейского Союза в Риге заявил, что заявления по ситуации на востоке Украины, сделанные европейскими источниками, не полностью совпадают с теми заявлениями, которые были сделаны со стороны НАТО и с американской стороны.

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