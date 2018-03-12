Новости по теме Ливия

Четыре сотрудника итальянской строительной компании Bonatti были похищены в июле прошлого года в зоне порта по добыче нефти и газа Меллитах. В настоящее время бывшие заложники дают показания в прокуратуре Рима.
До настоящего момента экипаж не допрашивали, заявил представитель Генерального штаба ВМФ Ливии полковник Айюб Касем. Российское судно "Механик Чеботарев" задержала служба береговой охраны в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефти.
Непризнанные ливийские власти задержали танкер "Механик Чеботарев" незаконно. Заявления о контрабанде нефти не соответствуют действительности, заявила компания-арендатор танкера ООО "Ойл марин групп".
Держа в уме опыт "ливийской" резолюции Совбеза ООН, принятие которой в итоге привело к военной интервенции, Россия настаивает на гарантиях того, что постановление по Средиземноморью не повлечет силового вмешательства, передает The New York Times.
Днем памяти святых станет восьмой день коптского месяца амшир - 15 февраля по григорианскому календарю.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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