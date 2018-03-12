Новости по теме Сухум

В Сухумском избирательном комитете продолжается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание, на данный момент зарегистрировано уже 33 группы.
Алик Карди оглы - тренер по боксу и директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы в Сухуме. Успешную карьеру боксера сломала грузино-абхазская война, разделившая его жизнь на до и после. Оставшись в разрушенном послевоенном Сухуме, он продолжил занятия и стал тренировать детей.
3D панорама внешнего вида Абхазского государственного музея продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Комиссия по учреждению Дня города Сухум обозначила дату празднования. День города в Сухуме будут отмечать ежегодно в первую субботу июля, в этом году датой празднования станет 2 июля.
Корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа поделился воспоминаниями о самых ярких событиях в профессиональной деятельности за прошедший 2015 год.
На рождественское богослужение в главный храм Абхазии пришли сотни верующих.
Электроснабжение в полном объеме будет восстановлено после наладки оборудования на перепадной ГЭС-1 и восстановления повреждений на линиях, сообщили в "Черноморэнерго".
Фотолента редакции Sputnik Абхазия приглашает прогуляться по Сухуму советских времен и сравнить, как изменился Сухум за это время.
В связи с погодными условиями коммунальные службы работают в усиленном режиме, возможны перебои в работе общественного транспорта.
Новогодний Арт-Маркет 2015 завершился в Сухуме в воскресенье 27 декабря во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала, как встречали в Абхазии Новый 1993 год.
За законопроект "О здравоохранении" проголосовали 26 депутатов, двое проголосовали против и двое воздержались.
За ратификацию Соглашения об Объединенной группировке войск проголосовали 26 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.
Новогодний Арт-Маркет 2015 - фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии - будет проходить в Сухуме во Дворце спорта им Сергей Багапш с 26 по 27 декабря.
Учащиеся 18 школ Абхазии стали зрителями спектакля "Человек и джентльмен" по мотивам произведения итальянского писателя Эдуардо Де-Филиппо в субботу 12 декабря.
Историк, археолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что раскрыть тайны древней столицы Абхазии помогут масштабные раскопки в центре современного Сухума – там, где большинство исследователей и склонно видеть древнюю Диоскуриаду.
Международная научно-практическая конференция к празднованию Дня города Сухум "Древняя Диоскуриада" проходит в Абхазском государственном музее.
13 ноября 2014 года в День Добра по инициативе фонда содействия развитию города "Акуа" в Сухуме была проведена акция по озеленению части набережной. Было посажено 30 сосновых деревьев, из которых прижилось 5, несмотря на это, фонд продолжит работу в этом направлении.
В обращении Рауля Хаджимба к участникам форума подчеркивается, что форум стал авторитетной площадкой не только для обсуждения актуальных проблем, но и достижения конкретных договоренностей.
На ярмарке-выставке, организованной Торгово-промышленной палатой Абхазии в рамках VI российско-абхазского делового форума, приняли участие 54 абхазских предпринимателя.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.