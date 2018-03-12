Новости по теме Весь мир

Финиан Каннингем считает, что США и союзники не планируют бороться с терроризмом. России необходимо создать условия, чтобы они отозвали наемников из Сирии.
В министерстве образования и науки считают, что такой подход позволит высшим учебным заведениям выдерживать конкуренцию на мировом рынке. Уточняется также, что не планируется заменить очное обучение онлайн-образованием.
Сергей Маркедонов о рисках и последствиях вмешательства РФ в сирийский конфликт.
Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье задержали группу лиц, причастных к подготовке террористического акта в Москве. Смотрите на видео, что обнаружили оперативники в квартире подозреваемых.
Задержаны подозреваемые в организации взрыва в Москве, заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ, в том числе о терроризме. Подозреваемым грозит до 20 лет заключения.
По данным метеорологов Абхазии, на побережье во вторник 13 октября ночью и утром возможен небольшой дождь.
Для доставки букета возлюбленной, "миллион роз" стоимостью 10 миллионов сумов, жителю Ташкента и его друзьям понадобился эвакуатор.
В связи с тем, что российская сторона не объяснила причины ограничения полетов украинских авиакомпаний, Украина запретила полеты между двумя странами.
Глава МИД РФ выразил соболезнования руководству Турции и всему турецкому народу в связи с терактами, унесшими жизни 97 человек, а также сообщил о готовности РФ бороться с терроризмом вместе с Анкарой.
Бывший генеральный директор Республиканского унитарного предприятия "Абхазчай" Астамур Отырба рассказал Sputnik о его видении развития чайной отрасли в Абхазии.
Лауреатом премии по экономике за "анализ потребления, бедности и благосостояния" стал англо-американский ученый Энгус Дитон.
Для ввода в эксплуатацию комплекса очистных сооружений в Нижней Эшере потребуется 10 миллионов рублей.
Боевики террористической организации "Фронт ан-Нусра" погибли в результате наступления сирийской армии и ударов российской авиации при освобождении города Атшан в Сирии. Смотрите на видео кадры операции.
Абхазские компании получили 14 золотых и пять серебряных медалей Международной выставки "Золотая осень – 2015".
Абхазы верили, что существование мира – это результат божественного промысла, а над миром и человеком стоит абсолютно бесконечный Бог.
Военная операция ВКС РФ в Сирии подверглась критике со стороны НАТО. Тревога Североатлантического альянса стала причиной громких заявлений в США и Великобритании. Насколько опасны российские ракеты для стабильности в регионе и мире?
Главы двух государств обсудят несколько важных вопросов, в том числе возможность создания российской авиабазы в Белоруссии.
Барак Обама знал о предстоящей операции российской боевой авиации в поддержку Асада.
Паромная переправа через Керченский пролив осуществляется по фактической погоде. Водителям рекомендуют следить за сообщениями дирекции об обстановке в проливе.
Действующего главу государства поддержали 83,49 процента электората.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.