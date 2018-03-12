Новости по теме Центр стратегических исследований Абхазии

Размер прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 августа 2015 года составил 5 731 рубль. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прожиточный минимум увеличился на 13,5 %.
Социальный опрос среди абхазской диаспоры был проведен в ряде стран мира. Было опрошено около двух с половиной тысяч людей.
В Центре стратегических исследований обсудили пути развития молодежной политики страны.
В Центре стратегических исследований обсудили пути развития здравоохранения республики.
Демографические процессы лежат в основе долгосрочного прогнозирования, так как они определяют уровень социально-экономического развития и обеспечивают национальную безопасность страны, заявил директор Центра стратегических исследований Олег Дамениа.
На встрече предприниматели обсудили вопросы развития экономики Абхазии на ближайшую перспективу.
Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, кандидат философских наук Олег Дамения прокомментировал события 27 мая 2014 года.
Центр стратегических исследований провел социологическое исследование во всех городах, районах и 90 селах Абхазии в рамках работы над "Стратегией социально-экономического развития республики до 2025 года".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.