Новости по теме ДАИШ

За три года группировка захватила значительные территории Ирака и Сирии, а также пытается распространить свое влияние в странах Северной Африки.
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка разгневался на "Исламское государство" (ДАИШ), когда узнал, что террористы посмели вмешаться в бизнес картеля "Синалоа".
Террористическая организация ДАИШ (ИГ-ред.) получает 80 миллионов долларов ежемесячного дохода от налогов на коммерческую деятельность, конфискации земель и собственности, а также от торговли нефтью и наркоторговли.
Боевики открыли стрельбу, проезжая по городу на автомобиле. В городе Диярбакыр был убит офицер полиции, один полицейский пострадал.
Целью ВВС Соединенного Королевства являются объекты в районе нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщили в минобороны Британии.
Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что российской стороне не будут предоставлены планы маршрутов и данные о полетах немецких ВВС в Сирии.
После начала авиударов Лондона по террористам "Исламского государства" (ДАИШ) в Сирии боевики могут совершить атаки на жителей Великобритании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.