Новости по теме ГАИ МВД Абхазии

17% всех дорожно-транспортных происшествий в стране происходит именно из-за крупного рогатого скота, который пасется на дорогах без присмотра хозяев, рассказал в одном из своих интервью начальник республиканской Госавтоинспекции Нугзар Шоуа.
Роль стационарных постов милиции в борьбе с нарушителями на дорогах завышена, более результативным представляется ведение учета наиболее аварийно-опасных участков, отметил Алексей Ломия.
В 9.20 по улице Самурзаканская в городе Гал произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и "Мерседеса".
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба ответил на вопрос об отмене техосмотра на пресс-конференции в среду 9 сентября.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристок из России.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристов из России.
В профессиональный день сотрудников ГАИ в Сухуме был открыт памятник погибшим сотрудникам Госавтоинспекции.
Начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Нугзар Шоуа прокомментировал предложение президента Абхазии об отмене технических осмотров автотранспорта.
Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное активизации деятельности МВД и его подразделений в городах и районах страны.
Движение транспортных средств в населенных пунктах разрешается со скоростью не более 60 км/ч, вне населенных пунктов - не более 90 км/ч.
На автотрассе Псоу–Ингур к концу июня будут установлены 20 камер видеонаблюдения и 20 радаров контроля скорости.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.