Новости по теме ГИМС МЧС Абхазии

ГИМС республики совместно с Погрануправления ФСБ России в Абхазии провела мероприятия, направленные на осмотр акватории Сухумской бухты, для дальнейшего совершенствования комплекса мер нормативного характера.
По словам начальника ГИМС Тенгиза Басария, за первые шесть месяцев текущего года в республике утонуло 9 человек.
ГИМС республики совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии провела мероприятия, направленные на осмотр акватории Сухумской бухты, для дальнейшего совершенствования комплекса мер нормативного характера.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии завершили профилактические работы и готовы к курортному сезону.
Специалисты МЧС Абхазии начнут проверку морских пляжей на соответствие предписаний Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.