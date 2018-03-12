Новости по теме Госстандарт Абхазии

По сообщению пресс-службы Госстандарта Абхазии, произведенные в Грузии вина "Апсны Гор", "Вечер в Гаграх", "Дары Лыхны", "Лыхны Гор", "Лоза Абхазии", "Тайна Рицы" продаются в Москве под видом абхазских.