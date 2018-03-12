Новости по теме Госстандарт Абхазии

В Роспатенте приостановлена регистрация вин грузинского происхождения "Дары Лыхны", "Вечер в Гаграх", "Тайна Рицы" и "Лоза Абхазии".
По сообщению пресс-службы Госстандарта Абхазии, произведенные в Грузии вина "Апсны Гор", "Вечер в Гаграх", "Дары Лыхны", "Лыхны Гор", "Лоза Абхазии", "Тайна Рицы" продаются в Москве под видом абхазских.
Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору будет контролировать работу опасных производственных объектов Абхазии посредством ведения государственного реестра и проведения плановых ежегодных проверок.
Госстандарт планирует совместно с Министерством по курортам и туризму, разработать проект "Единой системы классификации средств размещения туристов" в Абхазии.
Плановые проверки объектов общественного питания провели инспекторы Департамента потребительского надзора Госстандарта Абхазии в период с 1 по 15 августа 2015 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.