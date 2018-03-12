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Новости по теме Коностудия "Абхазфильм"

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  • Режиссер Вячеслав Аблотия.
    11:47 12.08.2015
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    Вячеслав Аблотия: в разгар войны мы показывали людям комедию

    Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России и директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о работе над фильмом "Колчерукий" и новых проектах студии "Абхазфильм".

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