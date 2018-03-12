Новости по теме МЧС Абхазии

В Кодорском ущелье, в селе Птыш, 23 февраля сорвался со скалы военнослужащий погранотряда СГБ Абхазии Зосхан Царгуш, сообщили в пресс-службе МЧС.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян рассказал о происшествиях в первые дни нового года.
В связи с погодными условиями коммунальные службы работают в усиленном режиме, возможны перебои в работе общественного транспорта.
Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян рассказал о том, как прошла новогодняя ночь
Эксперт кинологической службы Андрей Кузнецов рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, как пройдет процесс обучения собак поисковым работам.
Эксперт кинологической службы Андрей Кузнецов рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, как пройдет процесс обучения собак поисковым работам.
По статистике, приведенной МЧС, с января по октябрь 2015 года в республике произошло 1300 происшествий чрезвычайного характера, из них 929 случаев - это пожары и возгорания.
По словам замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, огнем охвачено 2-3 гектара леса.
Министру по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льву Квициния исполнилось 55 лет. О своем руководителе рассказали корреспонденту Sputnik его коллеги.
Резервуар с водой лопнул в 6.30 утра, людей на улице не было, никто не пострадал, сообщил Лев Квициния.
Площадь пожара в доме составила около 30 квадратных метров.
Абхазские спасатели приняли участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который прошел в городе Ногинск Московской области.
Абхазские спасатели приняли участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который прошел 11 сентября в городе Ногинск Московской области.
В МЧС республики сообщили, как действовать в случае повторных толчков землетрясения.
Абхазские спасатели примут участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который пройдет 11 сентября в городе Ногинск Московской области.
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристов из России.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Гурам Псардия рассказал о наиболее частых причинах пожаров и возгораний.
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии, полковник Тигран Делибалтян рассказал о проблемах обеспечения безопасности людей на воде.
Кроссовер с отдыхающими из России упал в обрыв с дороги, ведущей к озеру Рица, в среду 22 июля.
Тело пропавшей четырехлетней девочки из Санкт-Петербурга найдено спасателями МЧС Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.