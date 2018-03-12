Новости по теме Министерство сельского хозяйства Абхазии

Общереспубликанская сельскохозяйственная перепись, призванная отразить данные по всем домашним хозяйствам страны, пройдет в Абхазии с 1 по 31 октября 2018 года.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
Министр сельского хозяйства Республики Абхазия Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о том, что в этом году урожай мандаринов гораздо хуже, чем в прошлом.
К дню молока, который отмечают во всем мире 1 июня, министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал о перспективах и проблемах в животноводческой сфере республики.
Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о планах развития сельского хозяйства новым руководством министерства.
Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба прокомментировал разрешение, выданное крымским рыбакам на промысел хамсы у берегов Абхазии.
Основной задачей, поставленной президентом в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, стало поручение о разработке программы развития туризма Абхазии на 2016-2025 годы.
Государственное финансирование сельскохозяйственных проектов будет способствовать развитию отрасли, считает министр сельского хозяйства Абхазии Рафик Отырба.
Министр сельского хозяйства Абхазии считает, что большинство арендаторов не справляются с развитием цитрусовых плантаций республики, и их работа неэффективна для экономического развития государства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.