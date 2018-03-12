Новости по теме МГИМО

Экс-президент Франции за время поездки в Россию выступит с лекцией перед студентами МГИМО и встретится с представителями франко-российской торгово-промышленной палаты. В России Саркози планирует встретиться с Владимиром Путиным.
Члены саммита обсудят университетские рейтинги, экономика знаний, развитие сетевого университета БРИКС и бизнес-образование. Площадками станут четыре московских университета.
Команда Посольства Абхазии в России принимает участие в кубке ректора МГИМО по мини-футболу уже в пятый раз и дважды становилась победителем. Последний раз - в 2014 году. Сейчас команда Посольства Абхазии - действующий чемпион.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.