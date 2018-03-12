Новости по теме "Нормандская четверка"

Три члена "нормандской четверки" все-таки добились от Украины выполнения военных пунктов Минского соглашения, однако, если не двигаться вперед, может произойти откат от достигнутых позиций, считает замдиректора Института СНГ.
Лидеры "нормандской четверки"обсудили развитие ситуации на юго-востоке Украины в контексте реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
В повестке дня - переход от этапа прекращения огня и отвода тяжелых вооружений к политическому процессу. В обсуждении примут участие представители ОБСЕ Хайди Тальявини и руководитель мониторинговой миссии на Украине Эртугрул Апакан.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.