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Новости по теме гражданский контроль

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    15:09 25.10.2015
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    Выборы на Украине проходят с массовыми нарушениями

    На фоне систематических нарушений прав человека на Украине вряд ли возможно было бы ожидать демократичные выборы, заявил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" по защите избирательных прав Александр Брод.

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