Новости по теме Александр Крылов

За этот год Абхазия доказала, что очень многие проблемы может решать собственными средствами, не за счет российской финансовой помощи, и это очень важно, сказал Sputnik ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.