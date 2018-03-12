Новости по теме Александр Тария

Александр Тария, один из освободителей села Псху в годы Великой Отечественной войны, много сил посвятил организации деятельности ветеранского сообщества в Абхазии в сложные послевоенные годы, вспоминает ветерана ВОВ директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.