15:00 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск

Новости по теме Александр Тария

1 Результаты
  • Свежее
  • Популярное
  • Архивное фото.
    15:00 10.02.2015
    188

    Александр Тария скончался на 91-м году жизни

    Александр Тария, один из освободителей села Псху в годы Великой Отечественной войны, много сил посвятил организации деятельности ветеранского сообщества в Абхазии в сложные послевоенные годы, вспоминает ветерана ВОВ директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

      Новости

      Все новости
      Все новости

      Мультимедиа

      Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
      Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
      Минобороны РФ опубликовало видео стрельб снарядами Краснополь
      Минобороны России опубликовало видео стрельб снарядами "Краснополь"
      Карта ремонта дорог в Абхазии
      Карта ремонта дорог Абхазии

      Соцсети

      Sputnikabkhazia

      Орбита Sputnik