Новости по теме Алмас Джапуа

Парламентарии проведут внеочередное заседание, где будут выяснять у силовиков ход расследования по взрыву машины депутата Народного Собрания Алмаса Джопуа.
О необходимости разработать новый план паспортизации, чтобы не сорвать выполнение крупных государственных задач по проведению выборов в органы местного самоуправления, рассуждает колумнист Sputnik, депутат Народного Собрания Абхазии Алмас Джапуа.
Депутат Народного Собрания, представитель политической партии "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал требования оппозиции, озвученные на митинге 21 октября.
Депутат Народного Собрания, представитель политической партии "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал требования оппозиции, озвученные на митинге 21 октября.
Круглый стол "Роль российских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора недвижимости и туристического кластера" прошел в Сухуме в четверг 8 октября.
Депутат Народного Собрания, член Фонда экспертного содействия "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал контракт с российским предприятем "Гознак" на изготовление абхазских паспортов нового образца.
Депутат Народного Собрания, член Фонда экспертного содействия "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал политические события конца мая - начала июня 2014 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.