Новости по теме Астамур Отырба

Бывший генеральный директор Республиканского унитарного предприятия "Абхазчай" Астамур Отырба рассказал Sputnik о его видении развития чайной отрасли в Абхазии.
Генеральная прокуратура Абхазии 17сентября дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба.
Замминистра внутренних дел Абхазии Вячеслав Кураскуа сообщил Sputnik, что премьер-министр Артур Миквабия не писал в МВД заявление против директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба за клевету.
Уголовное дело в отношении директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба за клевету завела Генеральная прокуратура Абхазии 17 сентября.
Президент Рауль Хаджимба прокомментировал выступление директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба, обвинившего премьер-министра республики в попытке получения части доходов предприятия.
Директор РУП "Абхазчай" Астамур Отырба на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 7 сентября рассказал о проблемах отрасли.
Директор РУП "Абхазчай" Астамур Отырба рассказал о проделанной предприятием работе и о том, как развивать чайную отрасль в республике.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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