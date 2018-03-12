Новости по теме Барбуда Джону Эшу

Бывшему президенту Генеральной Ассамблеи ООН и постпреду Антигуа и Барбуда Джону Эшу прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинение во взяточничестве. Со слов прокурора Нью-Йорка, общий объем взяток составил 1,3 миллиона долларов.