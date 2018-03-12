Новости по теме Чирикба Вячеслав

Это соглашение не ущемляет статус Абхазии и Южной Осетии как новых независимых государств, оно касается территории России и Грузии в границах после августа 2008 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Абхазии и России в Москве в среду.