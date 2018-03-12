Новости по теме Чирикба Вячеслав

Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье подготовку к XXXII раунду переговоров.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба сказал на пресс-конференции во вторник, что бескомпромиссная внутриполитическая борьба в Грузии отражается на поведении грузинской стороны на Женевских дискуссиях.
Подписанием меморандума о скоординированной внешней политике создается постоянный механизм, который позволит Абхазии и России вести активные согласованные внешнеполитические мероприятия, направленные на расширение международного признания и упрочении позиции Абхазии на международной политической арене.
В ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Абхазии и России Вячеслав Чирикба и Сергей Лавров подписали Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики. По итогам встречи прошла пресс-конференция.
Это соглашение не ущемляет статус Абхазии и Южной Осетии как новых независимых государств, оно касается территории России и Грузии в границах после августа 2008 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Абхазии и России в Москве в среду.
Женевский формат создан не для урегулирования конфликта. Конфликт был урегулирован еще в 2008 году, когда Российская Федерация признала независимость Абхазии, а посвящен вопросам безопасности, заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Абхазии и России.
Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики Абхазии и России подписан в Москве в среду.
C 10 по 12 марта проходит рабочий визит министра иностранных дел Республики Абхазия Вячеслава Чирикба в Российскую Федерацию.
МИД Абхазии не видит прогресса в решении политических вопросов в Женеве, об этом заявил Чирикба на брифинге для журналистов по завершении встречи с сопредседателями Женевских дискуссий в четверг в Сухуме.
Решение проблемных вопросов, связанных с визовой политикой Евросоюза в отношении граждан Абхазии, - один из важных аспектов внешнеполитической деятельности МИДа Абхазии, сообщил министр иностранных дел Вячеслав Чирикба на брифинге в четверг.
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