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Новости по теме Эрик Зюсс

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  • Капитолий (United States Capitol) на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото.
    18:21 08.03.2015
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    Global Research: сенат США допустил искажение фактов о Крыме

    В своем недавнем выступлении перед сенаторами Бжезинский заявил, что Россия "оккупировала" Крым и попытается поступить так же с соседними прибалтийскими государствами Эстонии и Латвии, и предложил немедленно направить туда американские войска и оружие, сообщает Global Research.

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