Новости по теме Ибрагим Чкадуа

О том, как новые поправки к закону об НДС разделили общество на тех, кто видит стакан наполовину полным и тех, кто считает его наполовину пустым, рассуждает колумнист Sputnik Ибрагим Чкадуа.
О необходимости срочно обсуждать состояние электрической отрасли в Абхазии и о перспективе возврата обратно к керосинкам, рассуждает колумнист, режиссер и фотограф Ибрагим Чкадуа.
О том, какими переживаниями во внутренней и внешней политике запомнился год уходящий и с чем мы вступаем в Новый год рассуждает для Sputnik колумнист, режиссер и фотограф Ибрагим Чкадуа.
Фонд "Гражданское действие" открыл фотовыставку, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Деятельность неправительственного фонда "Гражданское действие" будет направлена на поддержку социально значимых проектов и налаживание открытого диалога всех социальных и политических групп общества, сказал один из авторов проекта журналист Ибрагим Чкадуа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.