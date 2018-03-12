Новости по теме Игорь Ахба

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Абхазии Игорь Ахба обсудили перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках сельхозпродукции и автомобилей, а также развитии туризма.
Мероприятия организованы Международным культурно-деловым центром Абхазии и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии при поддержке Посольства Абхазии в России, Торгового представительства Абхазии в России и московской абхазской диаспоры.
Вечер "Владислав Ардзинба: ученый, политик, гражданин" к 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошел в Москве.
Согласно статье 22 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, он "подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.