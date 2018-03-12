Новости по теме Игорь Шувалов

Ограничительные меры в отношении Турции будут представлены общественности сразу после подписания правительством проекта. Введение визового режима с Турцией не влияет на порядок въезда турецких граждан в Российскую Федерацию, им необходимо будет получить визу, отметил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.