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Новости по теме Ислам Каримов

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  • Афганский полицейский на фоне здания тюрьмы после нападения в провинции Газни, Афганистан 14 сентября 2015.
    12:15 18.10.2015
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    Ситуация в Афганистане выходит из - под контроля властей

    Ислам Каримов выражает озабоченность в связи с нестабильностью в приграничных районах Афганистана. По его мнению, события в Кундузе стали показателем неспособности афганского правительства контролировать ситуацию.

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