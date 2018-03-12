Новости по теме Майкл Блумберг

В США сейчас наблюдается явная усталость избирателей от однотипных лиц, и люди готовы лучше воспринимать таких неожиданных кандидатов, как Дональд Трамп или экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, считает политолог Федор Лукьянов.