Новости по теме Мауро Мурджиа

В Министерстве иностранных дел республики рассказали о причинах отставки своего представителя в Италии Мауро Мурджиа.
Представитель внешнеполитического ведомства Абхазии в Италии Мауро Мурджиа передал памятную доску семье участника партизанского антифашистского движения, ветерана Великой Отечественной войны Султана Папба.
Мауро Мурджиа в одной из старейших лондонских фирм по антиквариату нашел 4 карты, датированные 1683, 1725, 1828 и 1888 годами.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.