Новости по теме Михаил Саакашвили

Обостряющийся внутриполитический кризис на Украине заставляет правящие круги страны искать внешнего врага, так в Раду внесли законопроект, запрещающий называть Российскую Федерацию Россией, якобы название "Россия" или "Русь" - историческое название территории, на которой расположена современная Украина.
Международный уголовный суд начал расследование по делу о военных преступлениях в Южной Осетии в 2008 году. Россия ранее передала прокуратуре МУС материалы уголовного дела, свидетельствующие о преступлений режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Одессы Михаил Саакашвили устроили скандал во время заседания Нацсовета реформ. Смотрите на видео, как политики выкрикивали оскорбления в адрес друг друга.
Экс-президент Грузии, а ныне губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили был лишен грузинского гражданства в связи с получением гражданства Украины. Нынешние власти Грузии объявили Саакашвили в международный розыск.
Совершенно очевидно, что обвинения в адрес Инала Ардзинба в совершении преступлений, связанных с терроризмом на территории Украины, дело рук Михаила Саакашвили, считает секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал Sputnik заявление Михаила Саакашвили о якобы объявлении Инала Ардзинба в международный розыск.
Внешнеполитическое ведомство Грузии выражает "крайнее беспокойство в связи с распространенными в СМИ заявлениями губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые содержат опасные для безопасности и стабильности Грузии призывы"
В тексте петиции сообщается, что Михаил Саакашвили за три месяца работы на посту губернатора Одесской области не выполнил ни одно из своих обещаний.
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял участие в отработке упражнений на учениях будущих сотрудников местной полиции. Смотрите на видео, как экс-президент Грузии спасал "раненого" во время тренировки.
Трагические события августа 2008 года вспоминает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Известный российский рэпер прокомментировал ситуацию с отменой его концерта в Одессе по настоянию губернатора области Михаила Саакашвили.
Бывшие высокопоставленные чиновники Грузии проходят по делу о разгоне ноябрьской акции 2007 года, разгроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили.
Митинг активистов одесских общественных организаций c требованием отправить в отставку губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прошел в понедельник.
Власти ДНР опасаются эскалации конфликта в Приднестровье после назначения Саакашвили губернатором Одесской области.
Михаила Саакашвили, назначенного в мае губернатором Одесской области, направили туда Соединенные Штаты, чтобы он развязал конфликт с Приднестровьем, и пообещали бывшему президенту Грузии Одесский порт, сообщил на пресс-конференции в Луганске экс-сотрудник Службы внешней разведки Украины Алексей Мирошниченко.
Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что уже якобы есть инвесторы, готовые вложиться в строительство паромной переправы и перевозку грузов.
Немецкий интернет-журнал сообщает, что в Одессе продолжились обыски и аресты журналистов, а новый глава Одесской области Михаил Саакашвили находится под охраной специального подразделения.
О назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации рассуждает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили получил украинское гражданство. Представляя Саакашвили в Одессе как нового губернатора, Петр Порошенко назвал его "другом Украины".
По сообщению пресс-секретаря Одесской областной государственной администрации Николая Покровского на странице в Facebook, в субботу 30 мая в 14.30 ожидается, что новым главой Одесской области будет объявлен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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