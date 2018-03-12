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Новости по теме Надежда Курченко

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  • Памятник бортпроводнице Надежде Курченко
    15:41 15.10.2015
    5437

    Последний рейс Надежды Курченко

    15 октября 1970 года произошел первый случай угона самолета в СССР, получивший широкую огласку. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет "Аэрофлота" Ан-24, следовавший рейсом Батуми – Сухум – Краснодар.

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