Новости по теме Никита Исаев

13 ноября в Сухуме прошел VI российско-абхазский деловой форум, в котором приняли участие высшие должностные лица Республики Абхазия и представительная делегация высокопоставленных лиц с российской стороны. "Sputnik" встретился с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым и узнал, какие наиболее острые вопросы звучали в Сухуме.