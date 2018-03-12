Новости по теме Рауль Хаджимба

Настоящий Закон принимается в целях обеспечения всеобщего осуществления прав и свобод человека, а также реализации государственной власти в соответствии с принципом добросовестного управления, говорится в сообщении пресс-службы.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии, решения проблем в сфере энергетики, улучшения ситуации на абхазо-российской границе и другие значимые вопросы.
Президент России дал поручение профильным ведомствам ускорить подготовку документов по упрощенному приобретению российского гражданства гражданами Абхазии, сообщил Рауль Хаджимба.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин во время рабочей встречи обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии и решения проблем в сфере энергетики.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге во вторник подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
В связи с кончиной главы Северной Осетии–Алании Тамерлана Агузарова президент Абхазии Рауль Хаджимба направил родным и близким умершего телеграмму с соболезнованиями.
Для развития абхазо-российского сотрудничества желательны более регулярные встречи президентов двух стран, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся 18 февраля, рассказал журналистам о целях поездки в Москву.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр энергетики России Александр Новак обсудили вопросы развития в сфере энергетики.
С момента последней встречи произошло большое количество перемен, подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Рауль Хаджимба.
Подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Хаджимба.
В ходе визита в Россию президент Абхазии намерен обсудить ход реализации Договора о союзничестве и партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Абхазии поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника. Хаджимба отметил, что в Абхазии ценят важнейшую роль МИД РФ в развитии и укреплении абхазо-российских отношений.
Совещание президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с главами районных администраций по вопросам памятников историко-культурного наследия прошло в пятницу 5 января.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился со специальным представителем Генерального секретаря ООН на Женевских дискуссиях Анти Туруненом в четверг 4 февраля.
Закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" был принят Народным Собранием-Парламентом Абхазия 29 декабря 2015 года.
О значении новой должности Уполномоченного по правам ребенка и необходимости создания в Абхазии системы органов опеки и попечительства рассказал Sputnik юрист Олег Папаскир.
Рауль Хаджимба дал поручения главам министерств и ведомств республики начать работу по направлениям, озвученным в послании президента 20 января.
Рауль Хаджимба дал поручения главам министерств и ведомств республики начать работу по направлениям, озвученным в послании президента 20 января.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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