Новости по теме Шамиль Адзынба

60 тысяч общегражданских паспортов Республики Абхазия, изготовленных российским предприятием Гознак, находятся на территории страны, лежат на ответственном хранении. Об этом сообщил первый вице-премьер Шамиль Адзынба на брифинге в Кабинете Министров в среду.