Новости по теме Шамиль Адзынба

Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба рассказал о работе по паспортизации граждан Республики Абхазия на пресс-конференции в пятницу 5 февраля.
Схему получения вновь назначаемых российских пенсий и пути решения проблемы незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками обсудили в Кабинете министров.
Схему получения вновь назначаемых российских пенсий и пути решения проблемы незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками обсудили в Кабинете Министров.
Представители Федерации абхазских культурных центров в Турции прибыли в Абхазию с трехдневным визитом в четверг 24 декабря.
Первый вице-премьер правительства Шамиль Адзынба поблагодарил бывшего главу миссии МККК в Абхазии Джорджа Дрндарски за плодотворную работу.
В форуме принимают участие более 130 человек, в том числе делегаты из ЛНР, Приднестровской Молдавской республики, Крыма, республик Северного Кавказа и Южной Осетии.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
Завершил свою работу VIII международный конгресс студенческой молодежи "Интердиалог: АПСНЫ.SU". Участников и организаторов конгресса принял первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоялись в четверг 15 октября.
Необходима серьезная подготовка к борьбе с огневкой перед весенней вегетацией самшита.
250 тысяч внутренних общегражданских паспортов и 50 тысяч видов на жительство нового образца доставлено в Абхазию.
Планируется, что выдача общегражданских паспортов будет завершена в течение 2016 года.
Бадри Агрба назначен председателем Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
60 тысяч общегражданских паспортов Республики Абхазия, изготовленных российским предприятием Гознак, находятся на территории страны, лежат на ответственном хранении. Об этом сообщил первый вице-премьер Шамиль Адзынба на брифинге в Кабинете Министров в среду.
В республику доставлено 60 тысяч внутренних паспортов, ожидается поступление еще 190 тысяч паспортов и 50 тысяч видов на жительство.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в четверг 30 июля.
В Кабинете Министров рассмотрели заявки фирм на предоставление оборудования для оснащения паспортного управления МВД Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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