Новости по теме Софа Агумаа

Премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова "Медведь" и авторский скетч Софы Агумаа "Едут актеры" представили актеры Абхазского государственного молодежного театра во вторник 6 октября.
Абхазский государственный молодежный театр представит авторский скетч Софы Агумаа и премьерную постановку по пьесе Чехова "Медведь".
Пьесу итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо "Человек и джентльмен" поставили на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.
Пьесу итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо "Человек и джентльмен" поставили на сцене Абхазского государственного драматического театра.
Народная артистка Абхазии Софа Агумаа перевела две книги Фазиля Искандера на абхазский язык.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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