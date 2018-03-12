Новости по теме Владимир Евсеев

О том, как факт уничтожения ВВС Турции российского боевого самолета над сирийской территорией принципиально изменил отношения между Москвой и Анкарой и что может приостановить процесс ухудшения отношений рассказал Sputnik заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.