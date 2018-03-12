Новости по теме Южный поток

По сообщениям СМИ, в случае заключения сделки, Греция рассчитывает пополнить свой бюджет на 3 - 5 миллиардов евро, которые будут авансом перечислены за транзит газа из России в Европу через территорию Греции.
По информации Financial Times, ЕС попытается использовать все рычаги для установления партнерства в энергетике с альтернативными поставщиками топлива.
Приезд главы России Владимира Путина в Венгрию в очередной раз подтвердил преданность Будапешта энергетическому сотрудничеству с главным импортером энергоносителей в страну – Российской Федерацией.
Начальник отдела Европы, США и Канады МИД Абхазии Артур Гагулия прокомментировал данные опроса, проведенного компанией ICM Research по заказу Sputnik, согласно которому пятая часть опрошенных жителей считает, что отмена проекта даже выгодна России, которая нашла для себя менее "капризного" покупателя.
По результатам опроса, проведенного компанией ICM Research по заказу Sputnik, жителей Австрии, Болгарии и Сербии, 44% опрошенных считают, что закрытие проекта "Южный поток" наиболее выгодно Турции, которая теперь получит энергетические ресурсы, на которые изначально рассчитывали государства Евросоюза.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.