Камкия о пандемии и карантине: остановка, после которой мир изменится к лучшему

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Камкия о положительных моментах карантина

По мнению Беслана Камкия, из ситуации, складывающейся в мире, можно извлечь и выгоду.

"Если все это обратить в философскую плоскость мышления, то эта "остановка" после динамического, интенсивного движения. Мы немного остановились и как бы предоставлены самим себе. И это, возможно, даст нам возможность переосмыслить ценности жизни, смысл жизни , возможно, мы начинаем трансформироваться больше в человеческую плоскость. Из этого можно извлекать и плюсы. Я смотрю на мир оптимистично и мне кажется, что мир изменится в лучшую сторону. Потому что это дает нам переосмыслить роль человека, отношение человека к планете, к природе. Мы будем более адекватно реагировать на происходящее, более адекватно организуемся. Объективно говоря, с 2008 года глобальный мировой кризис финансового капитализма удерживался всякими способами, но он подошел к пику. На наших глазах рушится финансовый капитализм. И возможно мы находится на новой стадии уклада. Каждый новый кризис открывает новый уклад, новую перспективу. Возможно, создадутся национальные экономики, расширятся возможности раскрытия потенциалов. Здесь есть плюсовой момент", - сказал Камкия.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило более 3,4 миллиона человек, из них более 238 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 145 тысяч человек, 1356 из них умерли.