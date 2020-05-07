Такие обстоятельства: Габуния о ситуации с налоговыми отчислениями

Как пандемия коронавируса отразилась на налоговых отчислениях в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Габуния о ситуации с налоговыми отчислениями

5 мая премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, на которой обсуждались вопросы исполнения плановых показателей налоговых поступлений в бюджет республики в период карантинных мер.

Курмазия отметил, что платежи и отчисления, администрируемые налоговым органом, за четыре месяца выполнены на 84,3% от плановых показателей. Прогнозируется спад налогоотчислений, максимальный показатель за пятый месяц текущего года из-за большого выпадения в апреле составит не более 80%. Согласно отчету Курмазия, невыполнение плана за четыре месяца обусловлено резким спадом платежей в апреле.

Более детально ситуацию с налоговыми отчислениями в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

"Озвученные цифры по четвертому месяцу 2020 года, носили предварительных характер. Сегодня у нас прошла процедура сверки с управлением казначейства, и картина оказалась не намного, но все-таки лучше, чем предварительно озвученные цифры… Причин отставания очень много. Прежде всего спад деловой активности связан с ограничительными мерами в связи с угрозой распространения коронавируса. Существует декрет президента, согласно которому освобождены от уплаты спецналога и патента категории налогоплательщиков на апрель и май. Это самая многочисленная категория налогоплательщиков. Ну и, конечно же, закрытие границы, спад операций по импорту и экспорту, в целом спад деловой активности, ситуация в сопредельных государствах – все это повлияло на ход событий. Что касается прогнозов, то в этом вопросе мы привязаны к событиям, которые будут происходить", - отметил Габуния.

Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.