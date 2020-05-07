21:16 07 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.12
  • EUR80.06
Поиск
Георгий Габуния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Габуния о ситуации с налоговыми отчислениями

Такие обстоятельства
Получить короткую ссылку
3210
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200507/1030076732/Takie-obstoyatelstva-Gabuniya-o-situatsii-s-nalogovymi-otchisleniyami.html

Как пандемия коронавируса отразилась на налоговых отчислениях в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Габуния о ситуации с налоговыми отчислениями

5 мая премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия, на которой обсуждались вопросы исполнения плановых показателей налоговых поступлений в бюджет республики в период карантинных мер.

Курмазия отметил, что платежи и отчисления, администрируемые налоговым органом, за четыре месяца выполнены на 84,3% от плановых показателей. Прогнозируется спад налогоотчислений, максимальный показатель за пятый месяц текущего года из-за большого выпадения в апреле составит не более 80%. Согласно отчету Курмазия, невыполнение плана за четыре месяца обусловлено резким спадом платежей в апреле.

Более детально ситуацию с налоговыми отчислениями в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуния.

"Озвученные цифры по четвертому месяцу 2020 года, носили предварительных характер. Сегодня у нас прошла процедура сверки с управлением казначейства, и картина оказалась не намного, но все-таки лучше, чем предварительно озвученные цифры… Причин отставания очень много. Прежде всего спад деловой активности связан с ограничительными мерами в связи с угрозой распространения коронавируса. Существует декрет президента, согласно которому освобождены от уплаты спецналога и патента категории налогоплательщиков на апрель и май. Это самая многочисленная категория налогоплательщиков. Ну и, конечно же, закрытие границы, спад операций по импорту и экспорту, в целом спад деловой активности, ситуация в сопредельных государствах – все это повлияло на ход событий. Что касается прогнозов, то в этом вопросе мы привязаны к событиям, которые будут происходить", - отметил Габуния.

Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Все ради Победы: война в объективе фотокорреспондентов
Священник ходил в разведку: настоятель прихода в Белоруссии рассказал о подвигах пастыря
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться