Такие обстоятельства: Гвинджия о работе по восстановлению Госархива Абхазии

В международный день архивов в эфире радио Sputnik Абхазия начальник Управления Госархива республики Роман Гвинджия рассказал о том, как идет процесс восстановления архивных документов, которые были уничтожены во время Отечественной войны народа Абхазии грузинами.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Гвинджия о работе по восстановлению Госархива Абхазии

Абхазские архивисты надеются, что им удастся восстановить хотя бы половину от общего количества документов, сожженных в Центральном архиве Абхазии в годы войны.

"Сейчас идет реставрация страхового фонда. В 70-е и 80-е годы особо ценные документы хранились не только на бумаге, но и переносились на микропленки. Мы долгое время не могли их восстановить, потому что не было специалистов и условий для хранения. Они появились после ремонта здания. На Женевских дискуссиях был поставлен вопрос о том, что необходимо восстановить архив и тогда к нам приехали специалисты из Чехии. Так мы начали восстанавливать документы. К сожалению, не все подлежат восстановлению, но и те, мы не уничтожаем, храним их в надежде, что когда-то появятся лучшие технологии, которые впоследствии сможем использовать. К сожалению, восстановление архива - это долгий процесс и кропотливая работа. К нам приезжают чешские специалисты, помогают в оцифровке документов. Надо смотреть каждую пленку, очищать. В связи с угрозой распространения коронавируса работа приостановлена. Как минимум года четыре у нас уйдет на полное восстановление архива. Может, будет поставлен вопрос перед правительством страны о привлечении еще специалистов, потому что эта работа необходима, работа по восстановлению фонда, который хранился в центральном государственном архиве Абхазии", - рассказал Гвинджия.

Подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.