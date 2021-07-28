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Такие обстоятельства: Колпакчян о проблеме бездомных животных в Абхазии

Такие обстоятельства
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20210728/1032918310/Takie-obstoyatelstva-Kolpakchyan-o-probleme-bezdomnykh-zhivotnykh-v-Abkhazii.html

О строительстве передержки для бездомных собак в Абхазии и о необходимости принять закон для защиты животных в эфире радио Sputnik рассказала зоозащитница Карина Колпакчян.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Колпакчян о проблема бездомных животных в Абхазии

В селе Дзыгута Сухумского района ведутся работы по строительству передержки для животных. Площадь земли составляет около одного гектара.

Строительство уже подходит к концу, и это будет лишь пункт передержки, а не приют, сказала Колпакчян в беседе на радио.  

"Мы боимся, что в понимании некоторых людей это будет пунктом, куда можно сдать свое животное, которое уже поднадоело. Вся проблема кроется в безответственности людей, и мы надеемся, что наши люди начнут задумываться и, прежде чем завести животное, будут взвешивать все за и против", - отметила зоозащитница.  

По мнению Колпакчян, для решения проблемы с бездомными собаками необходимо принять и закон. Должны быть штрафы, чтобы как-то приучать людей к ответственности и дисциплине, отметила зоозащитница.    

"Закон разрабатывается. Депутаты тоже ознакомлены уже. Любой закон нужно доработать до минимума, чтоб можно было применять его в практике, в бытовой жизни, чтобы он работал, поэтому все нюансы нужно тщательно обдумать, учесть наш менталитет и сделать так, чтобы он начал работать", - сказала Колпакчян.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.     

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