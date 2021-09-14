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Такие обстоятельства: Халбад о коронавирусе у новорожденных в Абхазии

Такие обстоятельства
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20210914/1033196925/Takie-obstoyatelstva-Khalbad-o-koronaviruse-u-novorozhdennykh-v-Abkhazii.html

О неонатологии в Абхазии, насколько вопрос недоношенных детей актуален для республики, как обстоят дела с кадрами в педиатрии и о коронавирусе у новорожденных, в эфире радио Sputnik рассказала врач-неанатолог Гудаутской ЦРБ, заслуженный врач Абхазии Нонна Халбад.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Халбад о коронавирусе у новорожденных в Абхазии

Врач Нонна Халбад в беседе на радио рассказала, чем был обусловлен ее выбор профессии и как пришла в неонатологию.  

"Заканчивала я педиатрический факультет. Сначала пришлось мне работать в инфекционном отделении педиатром, где попадали дети и новорожденные, и дети постарше. Со временем я для себя выделила неонатологию, больше понравилось заниматься именно маленькими детьми", - отметила врач.

Халбад рассказала и о том, как обстоят дела в республике с кадрами в педиатрии и как ведется работа с коронавирусом у новорожденных.

"Врачей мало, особенно когда появился коронавирус, это подтвердилось. Так как наша ЦРБ была переквалифицирована под COVID-госпиталь, все мы сейчас работаем в этом направлении, и роддом, и детское отделение. Вирус мы восприняли как войну. Пришлось все быстро выносить из отделения и переоборудовать, его полностью заполнили койками. У нас лежали дети с вирусом и с пневмонией, и с бронхитом. Болели семьями. Если раньше считалось, что коронавирус протекает у детей легко, то сейчас поступают более тяжелые дети. Есть дети новорожденные, которые уже с ковидом рождены, и в тяжелой ситуации были. ПЦР мы делаем почти сразу и повторяем еще через пару часов, если ребенок отрицательный, конечно, мы стараемся сохранить грудное кормление, мама меняет маски каждые два часа, но есть мамы, которые категорически отказываются кормить ребенка, и его изолирует сразу. Работать очень сложно. Многие переболели сами, переболели тяжело, и пройдя через это все, хочу сказать, что надо вакцинироваться обязательно", - сказала Халбад.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.        

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