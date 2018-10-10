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Псих или не псих, вот в чем вопрос

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По данным ВОЗ, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни.

Во Всемирный день психического здоровья предлагаем вам проверить свое душевное состояние. Тест Sputnik Эстония поможет ответить на вопрос — псих или не псих.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблеме развития психических заболеваний.

Психиатрическая больница
© Sputnik
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В 1948 году была организована Всемирная федерация психического здоровья (World Federation for Mental Health), главной целью которой стало продвижение среди всех стран мира профилактики психических и эмоциональных расстройств. По ее инициативе в 1992 году был проведен первый День психического здоровья.

По данным ВОЗ, половина всех психических заболеваний начинается в возрасте до 14 лет, но часто их не успевают вовремя выявить и вылечить. Каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них (52%) — это лица с пограничными психическими расстройствами.

Самое распространенное психическое заболевание — это депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время ей страдают более 300 миллионов человек.

Не менее важной проблемой являются суициды, которые в ряде случаев связаны с депрессией. По данным ВОЗ, более 800 тысяч человек ежегодно погибают в результате самоубийства, которое является второй по значимости причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет. Есть данные о том, что на каждого взрослого человека, погибшего в результате самоубийства, приходится более 20 человек, совершивших суицидальные попытки. Психические расстройства и употребление алкоголя причастны ко многим самоубийствам в мире.

Психические расстройства — факторы риска развития других болезней, а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм. Они повышают риск приобретения таких заболеваний, как ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и др.



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