Ясный взгляд: 10 советов для сохранения зрения

Ежедневно офисные сотрудники проводят за компьютером от 6 до 8 часов. Во Всемирный день зрения Sputnik подобрал несколько полезных советов для сохранения четкости и здоровья глаз.
Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая.
11 октября 1992 года председатель президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается Днем Вооруженных сил Республики Абхазия — днем рождения Абхазской армии.
Контактный зверинец в поселке Бзыбь Гагрского района переживает не лучшие времена. Из-за финансовых затруднений встал вопрос о его "расформировании", но пристроить питомцев некуда.
Деятельность биологической лаборатории в Грузии представляет угрозу жизни и здоровью народа Южной Осетии, заявили в Минобороны республики.
Жители Масаллинского района Азербайджана, незаконно охотившиеся в заповеднике, отказались подчиниться полицейским и угрожали им оружием.
Наличие на территории Армении российской военной базы не может оказывать влияния на ее суверенитет, заявил премьер республики Никол Пашинян.
Власти Казахстана заявили, что готовы помочь российской стороне после аварии при старте ракеты-носителя "Союз".
Эксперт рассказала о том, как кыргызстанские студенты могут дистанционно получить образование в российских вузах.
Корпоративный фильм БелАЗа "Гонка континентов" признан лучшим на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards.
Закрыть сезон латвийские страйкболисты решили игрой "Восход над Кабулом", которая пройдет недалеко от военной базы НАТО.
Литовский парламент одобрил предложение об использовании конопли в лекарственных препаратах.
В Молдове восстановили надгробный памятник на могиле Героя Советского Союза, гвардии капитана Михаила Плугарева.
Премьер-министры Кыргызстана и Таджикистана приняли решение активизировать переговоры по делимитации госграницы между странами.
Казахстан и Узбекистан намерены построить завод по переработке твердых бытовых отходов.
Президент России Владимир Путин, принимая верительную грамоту нового посла Эстонии, назвал условие сотрудничества между двумя странами.
Деятельность биологической лаборатории в Грузии представляет угрозу жизни и здоровью народа Южной Осетии, заявили в Минобороны республики.
Жители Масаллинского района Азербайджана, незаконно охотившиеся в заповеднике, отказались подчиниться полицейским и угрожали им оружием.
Наличие на территории Армении российской военной базы не может оказывать влияния на ее суверенитет, заявил премьер республики Никол Пашинян.