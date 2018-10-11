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Ясный взгляд: 10 советов для сохранения зрения

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Ежедневно офисные сотрудники проводят за компьютером от 6 до 8 часов. Во Всемирный день зрения Sputnik подобрал несколько полезных советов для сохранения четкости и здоровья глаз.

Теги:
зрение, здоровье


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