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А слона-то мы не заметили: тест на внимательность от Sputnik

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Новогодние каникулы- время расслабиться и зарядиться новыми на весь год, но не отвыкли ли вы за это время обращать внимание на детали? Sputnik предлагает пройти тест и узнать, как новогодние праздники повлияли на вашу внимательность.

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