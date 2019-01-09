А слона-то мы не заметили: тест на внимательность от Sputnik

Новогодние каникулы- время расслабиться и зарядиться новыми на весь год, но не отвыкли ли вы за это время обращать внимание на детали? Sputnik предлагает пройти тест и узнать, как новогодние праздники повлияли на вашу внимательность.
В рамках рабочего визита в Венесуэлу президент Абхазии Рауль Хаджимба проведет переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
МЧС рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от походов в горы.
С 2014 года Human Rights Watch зафиксировала более 380 случаев противоправного обращения с оппонентами правительства Венесуэлы, включая 31 случай применения пыток.