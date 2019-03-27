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Знакомые сюжеты: отгадай спектакли абхазских театров

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Всемирный день театра, учрежденный в 1961 году ЮНЕСКО, ежегодно отмечается 27 марта. Sputnik предлагает вам пройти тест на знание репертуаров абхазских театров.

Проверьте себя на знание известных сюжетов.

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