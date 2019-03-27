Знакомые сюжеты: отгадай спектакли абхазских театров

Проверьте себя на знание известных сюжетов.
Всемирный день театра, учрежденный в 1961 году ЮНЕСКО, ежегодно отмечается 27 марта. Sputnik предлагает вам пройти тест на знание репертуаров абхазских театров.
Проверьте себя на знание известных сюжетов.
Всемирный день театра отмечается 27 марта. О том, какие театры работают в Абхазии, их состоянии, что они предлагают зрителю и какие традиции сохраняют размышляет колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия.
Президент России Владимир Путин провел встречу со спортсменами, которые представляли нашу страну на зимней универсиаде в Красноярске.
Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба отчитался о проделанной работе за 2018 год на заседании Кабинета министров в среду 27 марта.